Главу СБУ вызвали в Раду из-за скандала вокруг слежки за журналистами

Министр юстиции Украины Денис Малюська ранее заявил, что контроль за деятельностью спецслужб страны необходимо усилить

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады проголосовали за вызов в парламент главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка в связи со скандалом вокруг слежки за журналистами. Об этом сообщили сразу несколько парламентариев, в том числе Ярослав Железняк.

"После выступления председателя комитета по свободе слова Ярослава Юрчишина относительно прослушивания журналистов Bihus.Info я вынес на голосование вопрос вызова главы СБУ в Раду. За проголосовали 159 депутатов, решение принято", - написал Железняк в Telegram-канале.

Ранее министр юстиции Украины Денис Малюська, комментируя скандал вокруг слежки за журналистами, заявил, что контроль за деятельностью спецслужб Украины необходимо усилить. Он напомнил, что по закону контроль над СБУ осуществляют Верховная рада, президент и прокуратура.

В середине января в Сети распространились кадры скрытой съемки, на которых, как предполагается, журналисты Bihus.Info употребляют наркотики. Руководитель проекта Денис Бигус уволил сотрудников, оказавшихся в центре скандала. Однако при этом он заявил, что сотрудников прослушивали и следили за ними несколько месяцев. Тогда оппозиционные депутаты обвинили режим президента Украины Владимира Зеленского в целенаправленной слежке за журналистами, раскрывающими факты коррупции, и потребовали реакции со стороны политического руководства и правоохранительных органов. После волны критики и освещения скандала в западных СМИ Служба безопасности Украины была вынуждена реагировать и объявила о начале расследования по факту прослушивания журналистов.

Затем СБУ признала факт слежки за журналистами, объяснив это мерами по борьбе с оборотом наркотиков. Одновременно Бигус опубликовал итоги собственного расследования, согласно которому к слежке были причастны 30 человек, операцию проводил департамент защиты национальной государственности СБУ. В спецслужбе отметили, что в связи со скандалом был уволен начальник этого департамента Роман Семенченко, а руководством СБУ "были приняты соответствующие кадровые решения по департаменту защиты нацгосударственности и оптимизированы направления его работы".