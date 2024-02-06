Евродепутаты предупредили о возможных бунтах при сохранении нынешней внешней политики ЕС

В частности, венгерский депутат Тамаш Дейч напомнил о коррупционных скандалах в структурах ЕС, назвав Брюссель "столицей коррупции"

ПАРИЖ, 6 февраля. /ТАСС/. Множество участников дебатов в Европарламенте по итогам саммита ЕС, на котором был согласован многомиллиардный пакет помощи Украине, выразили недовольство решениями Еврокомиссии и некоторых европейских лидеров. Трансляция заседания велась на сайте Европарламента.

В частности, венгерский депутат Тамаш Дейч напомнил о коррупционных скандалах в структурах ЕС, назвав Брюссель "столицей коррупции". "Вместо того, чтобы упрощать жизнь для своих граждан, европейские бюрократы продолжают заниматься шантажом Венгрии, которая как раз смогла защитить европейские границы и рынок от зернового демпинга со стороны Украины. Европа изменится, потому что народы восстанут, чтобы свергнуть этих коррумпированных лидеров", - сказал он.

Словацкий евродепутат Милан Урик также осудил "шантаж" Брюсселя в отношении Будапешта из-за отказа премьер-министра Венгрии Виктора Орбана согласовать 50-миллиардный пакет помощи ЕС для Киева. "Евросоюз все больше напоминает политбюро в советском стиле, которое нападает на любого, кто выражает отличное от общей линии мнение. Прекратите это, иначе вас сметут ваши же граждане, вся Европа восстанет, как фермеры", - сказал он.

Аналогичное предостережение высказал и представитель Коммунистической партии Греции Лефтерис Николау-Алаванос, который упрекнул Еврокомиссию в том, что у нее нет денег для своих граждан, "но есть миллиарды на Украину". Парламентарий также выступил против отправки греческих фрегатов в Красное море, назвав это "опасным вовлечением" и "присоединением ЕС к американским и британским бомбардировкам Йемена, Сирии и Ирака". По его словам, Брюссель поступается своими интересами, а зарубежные партнеры "обслуживают интересы оружейных компаний", тогда как "обычные люди получают войну, нищету и беженцев".

"Люди не позволят ЕС затащить их обратно в Средневековье. Они вместе с коммунистическими партиями организуют борьбу против партий европейской капиталистической буржуазии, и потребуют то, что их по праву", - заключил Николау-Алаванос.

Критика помощи Украине

Другие парламентарии были не столь радикальны в своих прогнозах, однако также выступили с критикой решения саммита о выделении €50 млрд для Киева. "Выгоду от этой помощи получат в меньшей степени украинцы, нежели олигархи, которые монополизировали украинскую агропромышленность, и коррупционеры, которые украли десятки миллионов евро", - сказал французский депутат Жан-Лин Лакапель.

Выступавший после него сопредседатель группы левых из ФРГ Мартин Ширдеван указал на противоречие слов украинского президента Владимира Зеленского заявлениям главкома ВСУ Валерия Залужного и указал на то, что вливание все новых миллиардов в украинский конфликт не позволит добиться мира, а лишь стимулирует Россию еще больше развивать свой военно-промышленный комплекс. "С одной стороны у нас просят все больше денег на оружие, а с другой - людей просят затянуть пояса. Это последнее, что нужно Евросоюзу сейчас", - заключил он.