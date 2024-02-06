Детский омбудсмен в Абхазии попросила пересмотреть график веерных отключений света

Мактина Джинджолия и общественный совет при аппарате уполномоченного выразили обеспокоенность в связи с введением нового графика отключения электроэнергии, совпадающего с учебными часами в школах

СУХУМ, 6 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка в Абхазии Мактина Джинджолия и общественный совет при аппарате уполномоченного выражают серьезную обеспокоенность в связи с введением с 6 февраля нового графика отключения электроэнергии, совпадающего с учебными часами в школах. Омбудсмен просит власти страны и "Черноморэнерго" пересмотреть время отключений, текст обращения поступил в распоряжение ТАСС.

Ранее пресс-служба "Черноморэнерго" сообщала о четырехчасовых отключениях электроэнергии по всей республике, на два часа - в ночное время и два - в дневное. Однако согласно новому графику "Черноморэнерго", с 6 февраля свет начали отключать с утра на два часа и вечером также на два часа. В разных районах утром свет отключают с 07:00, с 09:00, с 11:00, а затем через семь часов также на два часа.

"Это [отключения света по утрам] усугубит и так уже сложную эпидемиологическую ситуацию в школах и приведет к повышению заболеваемости учащихся, учитывая тот факт, что образовательные учреждения страны обогреваются в основном кондиционерами и электрическими обогревателями. Подобная ситуация, повторяющаяся из года в год, в основном в зимний период, недопустима и угрожает здоровью детей. К сожалению, 2024 год не стал исключением. Учитывая изложенные доводы, мы просим руководство страны и РУП "Черноморэнерго" пересмотреть график отключения электроэнергии", - говорится в обращении Джинджолии.

Зимой из-за увеличения потребления уровень воды в водохранилище ИнгурГЭС - единственной электростанции, питающей Абхазию, - опускается до критического уровня, и станция не способна обеспечивать всю республику. В этой связи с начала ноября в Сухум и западную часть Абхазии свет поступает из РФ. В ноябре-декабре за переток республика оплачивала по коммерческой стоимости, с января по 5 февраля свет поступал безвозмездно.

Комментарий "Черноморэнерго"

Генеральный директор "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия сообщил, что в настоящее время республика ограничена по объему поставок электроэнергии из РФ в связи с рядом технических проблем в самой России. "Электричество, которое сейчас поступает из России, это коммерческий переток, и чтобы уложиться в те параметры, по которым Россия может давать нам электроэнергию, мы вынуждены вводить ограничения с семи утра и далее по графику. Мы хорошо понимаем, что это создает большие неудобства, но другого технического выхода у нас нет", - приводит слова гендиректора госагентство "Апсныпресс".

Джинджолия заверил, что этот график составлен на три дня, с 6 по 8 февраля, а затем, возможно, он будет изменен.

Руководитель "Черноморэнерго" также сообщил, что в результате непогоды в ночь на 6 февраля самые масштабные повреждения зафиксированы в Ткуарчалском районе, где упало много деревьев, повреждены линии электропередачи. Также много отключений в Очамчырском и Гулрыпшском районах на линиях 10 кВ. "Сейчас ведутся восстановительные работы, к вечеру они завершатся", - сказал он.