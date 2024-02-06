ЦИК Азербайджана: в списки избирателей в Карабахе вошли около 23 тыс. человек

Председатель комиссии республики Мазахир Паханов отметил, что фактическое число проголосовавших в Карабахе будет гораздо больше

БАКУ, 6 февраля. /ТАСС/. Около 23 тыс. человек включены в списки избирателей в Карабахе для голосования на внеочередных выборах президента Азербайджана 7 февраля. Об этом сообщил на пресс-конференции председатель ЦИК республики Мазахир Панахов.

"Около 23 тыс. избирателей включены в постоянные списки избирателей для голосования на освобожденных территориях. Однако есть достаточно людей, которые получили открепительные удостоверения по месту жительства для того, чтобы проголосовать на освобожденных территориях. Это те, кто там служит, и другие люди, которые имеют право проголосовать на этих территориях", - сказал глава Центризбиркома.

По оценкам Панахова, фактическое число проголосовавших в Карабахе будет гораздо больше. "Их точное число станет известно уже по окончании голосования", - добавил глава ЦИК.

Он также подчеркнул, что желающих вернуться в регион будет много. "Уверен, что со временем туда вернется миллион человек. Но пока это трудно сделать, так как обширные территории загрязнены минами. Даже вчера и позавчера люди подрывались на минах", - подчеркнул Панахов.

Он сообщил, что в Карабахе будут действовать 26 избирательных участков.

На пост президента Азербайджана баллотируются семь кандидатов, в том числе действующий глава государства Ильхам Алиев. Президент Азербайджана избирается на семь лет, ограничений на количество сроков не предусмотрено. Последние президентские выборы в республике состоялись 11 апреля 2018 года.