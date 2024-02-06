В Израиле в ходе протестов у КПП "Керем-Шалом" произошли столкновения с полицией

Протестующие блокировали поставку гуманитарных грузов в сектор Газа, сообщил 12-й канал израильского телевидения

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 февраля. /ТАСС/. Столкновения между демонстрантами и сотрудниками полиции произошли у КПП "Керем-Шалом" на границе Израиля и сектора Газа, где протестующие вновь блокировали поставку гуманитарных грузов в палестинский анклав. Об этом сообщил 12-й канал израильского телевидения.

По оценкам канала, в районе "Керем-Шалома" находятся сотни человек. Ранее представители правоохранительных органов перенаправили автобус с 45 активистами, который направлялся к КПП, в местное отделение полиции. Демонстранты считают, что большая часть помощи, которая поступает в сектор Газа, идет на нужды радикального палестинского движения ХАМАС.

Как сообщает телеканал, более 130 грузовиков с гуманитарной помощью не смогли въехать на территорию сектора Газа из-за акции протеста.

В январе группы демонстрантов в течение шести дней блокировали проезд грузовиков с гуманитарной помощью для сектора Газа у КПП "Керем-Шалом", а также проводили демонстрации у КПП "Ницана" на границе Израиля и Египта. 31 января израильская полиция задержала 18 человек, которые пытались выстроить "живую цепь" у "Керем-Шалома", препятствуя поставкам гуманитарной помощи в палестинский анклав.