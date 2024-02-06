Глава ЦИК Азербайджана считает, что избирательная кампания в Карабахе прошла хорошо

По данным Центризбиркома республики, на территории Карабаха откроют 26 избирательных участков

БАКУ, 6 февраля. /ТАСС/. Избирательная кампания на территориях Карабаха, которые были возвращены под контроль Баку, прошла хорошо. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС председатель Центризбиркома Азербайджана Мазахир Панахов.

"Я думаю, что нормально там все прошло. Люди, которые вернулись туда на постоянное жительство, постепенно туда люди возвращаются, они очень рады", - сказал он.

По данным ЦИК, на территории Карабаха будет открыто 26 избирательных участков. Всего в списки внесены 23 тыс. избирателей, однако, как предполагает Панахов, число проголосовавших может быть больше, так как в регионе сейчас находится много людей, участвующих в восстановительных и строительных работах, и некоторые из них могут воспользоваться правом проголосовать по месту работы, а не по регистрации. Он добавил, что все участки в Карабахе полностью соответствуют требованиям, предъявляемым к прозрачности процесса.

Главная особенность предстоящих 7 февраля внеочередных выборов президента Азербайджана заключаются в том, что впервые в истории страны они пройдут на всей ее территории. Именно восстановлением территориальной целостности Азербайджана, которое привело к возникновению новой ситуации в стране и регионе, власти объясняют назначение голосования раньше срока.

Внеочередные выборы президента Азербайджана пройдут 7 февраля. На этот пост баллотируются семь кандидатов, в том числе действующий глава государства Ильхам Алиев. Президент Азербайджана избирается на семь лет, ограничений на количество сроков не предусмотрено.