Глава МАГАТЭ назвал стабильной ситуацию на Запорожской АЭС

По словам Рафаэля Гросси, обстановка на станции "требует постоянного внимания" со стороны агентства

НЬЮ-ЙОРК, 6 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что ситуация на Запорожской АЭС (ЗАЭС) является стабильной. Такое мнение он выразил в интервью агентству Associated Press в преддверии поездки в РФ и на станцию в частности.

"Пока ситуация [на ЗАЭС] стабильная, но это очень хрупкое равновесие", - сказал он. Обстановка на ЗАЭС "требует постоянного внимания" со стороны МАГАТЭ, добавил глава агентства.

Гросси отметил, что обеспокоенность МАГАТЭ вызывает сокращение числа сотрудников электростанции с 12 тыс. до 2-3 тыс. Тем не менее, российская сторона заверила агентство, что она активно занимается наймом персонала на ЗАЭС, подчеркнул он. Гросси сообщил, что он должен убедиться, как обстоит ситуация на самом деле в ходе поездки на электростанцию. Генеральный директор МАГАТЭ также заявил, что минные заграждения в районе Запорожской АЭС, установленные для защиты от украинских диверсантов, "не представляют непосредственную угрозу для объекта".

Ранее Гросси сообщил, что намерен в ближайшее время посетить "Запорожье, Киев и Россию". Глава Росатома Алексей Лихачев позднее сообщил, что рассчитывает на скорую личную встречу с главой МАГАТЭ. Перед поездкой на ЗАЭС Гросси провел 6 февраля в Киеве переговоры с украинским министром энергетики Германом Галущенко.