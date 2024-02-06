NYT: Блинкен скажет союзникам на Ближнем Востоке, что удары США не являются эскалацией

По информации газеты, госсекретарь во время визита в Израиль выразит озабоченность страны в связи с гибелью мирных жителей сектора Газа

НЬЮ-ЙОРК, 6 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе турне по странам Ближнего Востока заверит представителей власти этих государств, что американские удары по позициям йеменских мятежников-хуситов и другие обстрелы в регионе не следует считать шагами по эскалации ситуации. Об этом газете The New York Times сообщил неназванный американский чиновник.

Источники издания также указали, что Блинкен во время визита в Израиль выразит озабоченность США в связи с гибелью мирных жителей сектора Газа. Кроме того, госсекретарь США затронет "план на день после" завершения столкновений армии Израиля и палестинского движения ХАМАС в Газе. Речь будет идти о роли Палестинской национальной администрации в управлении анклавом.

Во вторник Блинкен прибыл в Египет для встречи с президентом страны Абдель Фаттахом ас-Сиси. По данным Госдепартамента, он обсудит вопрос доступа гуманитарной помощи в сектор Газа и освобождение заложников, которых удерживают боевики палестинского движения ХАМАС.

Блинкен находится в ближневосточном турне, в рамках которого посещает Саудовскую Аравию, Египет, Катар, Израиль и палестинские территории. В Саудовской Аравии госсекретарь США обсудил с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом кризисы в секторе Газа и Красном море.

После обострения конфликта в секторе Газа йеменское движение "Ансар Аллах" заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе. В ночь на 12 января вооруженные силы США и Великобритании, используя самолеты, корабли и подводные лодки, нанесли первые удары по объектам мятежников в ряде городов Йемена, включая Сану и Ходейду. Президент США Джо Байден заявил, что эти действия были предприняты в ответ на "беспрецедентные атаки хуситов" в Красном море. Страны Запада продолжают такие бомбардировки.