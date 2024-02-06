Northrop Grumman создаст производство 30 и 120-миллиметровых снарядов на Тайване

Как отметил глава представительства концерна на Тайване Фишер Хуан, с января по март создадут производственную линию и проведут ее испытания

ГОНКОНГ, 6 февраля. /ТАСС/. Американский военно-промышленный концерн Northrop Grumman планирует начать производство артиллерийских снарядов калибров 30 и 120 мм на Тайване. Об этом в интервью газете "Цзыю шибао" заявил глава представительства Northrop Grumman на Тайване Фишер Хуан (китайское имя - Хуан Сысюнь).

По его словам, Northrop Grumman подписала контракт с Управлением вооружений Тайваня о производстве по лицензии 30-миллиметровых снарядов на 205-м оружейном заводе (город Гаосюн). В то же время компания ведет переговоры о возможном производстве 120-миллиметровых снарядов на 202-м оружейном заводе.

Как отметил Фишер Хуан, с января по март будет создана производственная линия и проведены ее испытания, а во втором квартале работа будет сосредоточена на отладке производства 30-миллиметровых снарядов и его локализации.

Представитель Northrop Grumman отметил, что 202-й оружейный завод является перспективным партнером по созданию производственной линии 120-миллиметровых снарядов, так как у него есть опыт производства боеприпасов калибра 105 мм.

Экспорт в США

По его словам, Northrop Grumman располагает заказами на производство снарядов калибров 30 и 120 мм для нужд американских вооруженных сил, поэтому он также не исключает возможности экспорта этих боеприпасов в США по мере насыщения арсеналов Тайваня.

Как отмечает "Цзыю шибао", локализация производства снарядов калибра 120 мм облегчит для Тайваня создание арсенала боеприпасов для стоящих на вооружении острова танков M60A3 и CM-11, а также 108 закупленных Тайбэем у США танков Abrams M1A2T: ожидается, что первые поставки этих боевых машин начнутся в текущем году.

30-миллиметровые снаряды используются автоматическими пушками тайваньских колесных БМП CM-34. Всего на вооружении Тайваня находится около 305 таких машин. В декабре прошлого года США и Тайвань подписали контракт на закупку 30-миллиметровых снарядов общей стоимостью 9,47 млрд новых тайваньских долларов (около $302,95 млн).

Статус Тайваня

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией. США являются главным поставщиком вооружений для Тайваня. По оценке МИД КНР, общая сумма американских военных поставок острову за несколько лет превысила $70 млрд.