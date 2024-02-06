Сотрудника МВД Болгарии задержали по подозрению в шпионаже в пользу России

По данным СМИ, задержанный передавал информацию о расследованиях, которые спецслужбы вели в отношении российских фирм на территории страны и в других государствах Европы

СОФИЯ, 6 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Болгарии на брифинге официально подтвердила задержание сотрудника МВД страны по подозрению в шпионаже в пользу России.

"На основании данных расследования и собранных доказательств к ответственности привлечен болгарский гражданин, действующий сотрудник Главной дирекции по борьбе с организованной преступностью (ГДБОП). Полученные данные доказывают, что на протяжении длительного времени он общался с представителями специальных служб России, предоставляя им информацию не только о работе болгарских, но и партнерских служб. Это была чувствительная служебная информация, для передачи которой использовались различные методы", - сообщил наблюдающий прокурор Ангел Кынев.

По его словам, подозреваемый задержан на 72 часа. "Сбор доказательств продолжается, в городской суд будет внесено предложение о его аресте. По этому делу мы работаем несколько месяцев", - добавил он.

Расследование по этому делу начали сотрудники Государственного агентства национальной безопасности в середине прошлого года, в нем также участвовали представители болгарских спецслужб, работа велась в контакте с руководством МВД. Были установлены контакты подозреваемого с сотрудником агентства безопасности, в отношении которого проводится дополнительная проверка.

В понедельник представители специальных служб и полиции провели обыски в ГДБОП и задержали сотрудника ведомства. Болгарские СМИ со ссылкой на источники в МВД утверждают, что задержанный передавал информацию о расследованиях, которые спецслужбы вели в отношении российских фирм на территории страны и в других государствах Европы.