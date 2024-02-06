Глава СБУ переложил ответственность за слежку за журналистами на "отдельных сотрудников"

По словам Василия Малюка, их главная их вина заключается в том, что наряду с получением информации о причастности одной из сотрудниц редакции Bihus.Info к наркотрафику "имело место публичное распространение видеоматериалов"

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк выступил с утверждением, что в слежке за журналистами виноваты "отдельные сотрудники", фактически переложив на них ответственность за скандал.

"Вызывает настоящее возмущение действия отдельных сотрудников департамента защиты национальной государственности", - говорится в официальном заявлении Малюка, размещенном в Telegram-канале СБУ. Главная их вина, по его мнению, в том, что наряду с получением информации о причастности одной из сотрудниц редакции Bihus.Info к наркотрафику "имело место публичное распространение видеоматериалов".

В связи с этим, заявил глава СБУ, он принял несколько кадровых решений, в том числе об увольнении руководителя проштрафившегося департамента.

Ранее депутаты Верховной рады проголосовали за вызов Малюка в парламент в связи со скандалом вокруг слежки за журналистами, а министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что контроль за деятельностью спецслужб страны необходимо усилить. Он напомнил, что по закону контроль над СБУ осуществляют Верховная рада, президент и прокуратура.

В середине января в интернете распространились кадры скрытой съемки, на которых, как предполагается, журналисты Bihus.Info употребляют наркотики. Руководитель проекта Денис Бигус уволил сотрудников, оказавшихся в центре скандала. Однако при этом он заявил, что сотрудников прослушивали и следили за ними несколько месяцев. Тогда оппозиционные депутаты обвинили режим президента Украины Владимира Зеленского в целенаправленной слежке за журналистами, раскрывающими факты коррупции, и потребовали реакции со стороны политического руководства и правоохранительных органов. После волны критики и освещения скандала в западных СМИ Служба безопасности Украины была вынуждена реагировать и объявила о начале расследования по факту прослушивания журналистов.

Затем СБУ признала факт слежки за журналистами, объяснив это мерами по борьбе с оборотом наркотиков. Одновременно Бигус опубликовал итоги собственного расследования, согласно которому к слежке были причастны 30 человек, операцию проводил департамент защиты национальной государственности СБУ. В спецслужбе отметили, что в связи со скандалом был уволен начальник этого департамента Роман Семенченко, а руководством СБУ "были приняты соответствующие кадровые решения по департаменту защиты нацгосударственности и оптимизированы направления его работы".