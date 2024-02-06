В Литве заявили, что закрытие двух КПП на границе с Белоруссией позволит укрепить санкции

Министр внутренних дел республики Агне Билотайте отметила, что такое решение послужит также интересам нацбезопасности

ВИЛЬНЮС, 6 февраля. /ТАСС/. Закрытие еще двух контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Белоруссией позволит Литве укрепить реализацию санкционных мер. Об этом заявила журналистам министр внутренних дел балтийской республики Агне Билотайте.

"С закрытием этих переходов мы сможем направить наши усилия на претворение в жизнь санкционных ограничений, на детальную проверку грузов, пересекающих границу лиц, на борьбу с контрабандой", - сказала она.

По оценке главы МВД, такое решение послужит также интересам нацбезопасности. "Снижение потоков пересечения границы будет содействовать уменьшению угроз национальной безопасности", - утверждала она. По данным, которыми поделилась с журналистами Билотайте, остановка пропуска через КПП в Лаворишкесе (полоцкое направление) снизит поток пересекающих границу на 14%, через КПП в Райгардасе (гродненское направление) - на 18%.

Предложение кабинету министров закрыть эти два КПП инициировала правительственная межведомственная комиссия по вопросам безопасности. Переходы закрываются не только для моторных транспортных средств, но и для велосипедистов и пешеходов.

Кроме одобренных инициатив, предлагается рассмотреть предложения об ограничениях по выходу пассажиров из поездов и посадке в них, которые следуют через железнодорожный пропускной пункт в Кене. В два раза предлагается уменьшить число рейсовых автобусов, курсирующих через границу.

Окончательное решение по этим вопросам на основе выводов комиссии предстоит принять правительству.