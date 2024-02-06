Оппозиция Германии исключила сотрудничество с партией Вагенкнехт

Зампредседателя парламентского блока ХДС/ХСС Андреа Линдхольц отметила, что BSW представляет собой "смесь "Альтернативы для Германии" и "Левых"

БЕРЛИН, 6 февраля. /ТАСС/. Заместитель председателя парламентского блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Андреа Линдхольц назвала немыслимым сотрудничество с "Союзом Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW).

"Я не могу представить себе сотрудничество с новой партией Сары Вагенкнехт, как и с партией "Левые", - заявила она в интервью агентству DPA. По ее мнению, BSW представляет собой "смесь "Альтернативы для Германии" и "Левых". "<...> нам не подходит ни то, ни другое", - добавила депутат.

В конце октября 2023 года депутат Бундестага Вагенкнехт объявила, что выходит из партии "Левые" и создает собственную политическую силу. В качестве первого шага была создана платформа "Союз Сары Вагенкнехт". По мнению многих экспертов, BSW может в ближайшее время в значительной степени изменить политический ландшафт в ФРГ. Она выступает за отмену антироссийских санкций, против поставок оружия Киеву, призывает к мирному урегулированию конфликта на Украине.