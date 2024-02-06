Эксперты: законопроект о мобилизации на Украине не дает защиты от беспредела власти

Эксперты назвали "принуждением лица государством" меры влияния в виде ограничения права вождения транспортного средства, ареста счетов и ценностей

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Скандальный законопроект о мобилизации на Украине не предполагает защиты граждан от беспредела органов власти, считает Главное научно-экспертное управления Верховной рады. Экспертные выводы публикует издание "Страна".

Меры влияния в виде ограничения права вождения транспортного средства, ареста счетов и ценностей эксперты назвали "принуждением лица государством". Юристы Рады отмечают, что эти меры "не подпадают ни под гражданскую, ни под административную, ни под уголовную ответственность". "Принятие таких мер даже по решению суда вызывает нарекания, так как у государства уже есть механизмы привлечения к ответственности нарушителей закона. Не учтено, что такое требование военкоматов может быть незаконным. Фактически предлагаемые нормы не предполагают никакой защиты гражданина от беспредела органов власти", - заявляют эксперты.

Складывающаяся ситуация, по их мнению, "не соответствует нормам правового демократического государства даже в период военного положения". Всего эксперты представили 12 выводов. В частности, отмечается, что арест средств и ценностей может лишить граждан права на соцзащиту, что возможность оспорить "меру влияния" в течение 15 дней является пустой формальностью, так как решение суда вступает в силу немедленно. Также эксперты раскритиковали "нечетко сформулированное время явки в военкомат", расплывчатость положений о том, каким образом местные органы власти должны обеспечивать прибытие призывников в военкоматы, отсутствие критериев брони для силовиков и многое другое.

Подытоживая, эксперты подвергли критике положение законопроекта о том, что полиция должна доставлять военнообязанных в военкоматы. В этом случае "судом не зафиксирован факт нарушения, а без решения суда никто не может считаться виновным в нарушении", подчеркивают эксперты.

Мобилизация на Украине

Всеобщая мобилизация была объявлена на Украине в феврале 2022 года и с тех продлевалась десять раз. Действия военкомов нередко становились причиной скандалов, а практически поголовная коррупция в военкоматах вынудила президента Украины сменить всех областных военкомов и устроить массовую проверку. Несмотря на это, в соцсетях регулярно появляются видео, на которых военкомы пытаются с применением силы вручать повестки на улицах, в общественном транспорте или в спортзалах, а многие мужчины, по данным СМИ, буквально месяцами не выходят из дома.

Несколько дней назад кабмин Украины внес в Верховную раду доработанный законопроект о мобилизации. Новая версия документа, в частности, предусматривает возможность ограничения прав уклонистов через суд, кроме того, все мужчины должны будут иметь при себе военный билет и предъявлять его по первому требованию работников военкоматов и полицейских. Последним предоставляется право задерживать и доставлять нарушителей в военкоматы. Как ожидается, депутаты рассмотрят законопроект в первом чтении 7 февраля.