ЦИК Азербайджана заявил о готовности всех избирательных участков к выборам президента

По словам председателя Центризбиркома Мазахира Панахова, кампания прошла с соблюдением прав всех кандидатов

БАКУ, 6 февраля. /ТАСС/. Все избирательные участки готовы к выборам президента Азербайджана, которые состоятся в среду, кампания прошла с соблюдением прав всех кандидатов. Об этом сообщил председатель Центризбиркома республики Мазахир Панахов.

"Все участки полностью готовы к голосованию, в них созданы все условия, обеспечена прозрачность, более 90 тыс. наблюдателей, в том числе 760 международных, будут отслеживать", - сказал он на пресс-конференции. Панахов добавил, что освещать выборы будут 216 представителей 109 международных СМИ, они также зарегистрированы как наблюдатели. "Никаких проблем с точки зрения прозрачности не будет", - отметил глава ЦИК.

Он подчеркнул, что для всех кандидатов были созданы равные условия для ведения предвыборной кампании. "Это впервые в истории выборов, когда кандидатам были созданы условия для проведения встреч с избирателями, где они хотели. <…> Теледебаты прошли на высоком уровне", - сказал Панахов.

Он предположил, что явка избирателей в этот раз будет выше, чем на предыдущих выборах 2018 года. Тогда она составила 74,51%, баллотировавшийся тогда на четвертый срок Ильхам Алиев получил на них 86,22% голосов.

Панахов добавил, что Центризбирком планирует сообщить первые данные с выборов через два часа после закрытия избирательных участков, предварительные итоги голосования ожидаются 9 февраля. "Мы планируем обнародовать первые результаты около 9 часов вечера (20 часов по мск - прим. ТАСС)", - сказал Панахов. Он пояснил, что к этому времени Центризбирком рассчитывает получить данные с 60% избирательных округов.

"В течение двух дней будут получены результаты со всех 100% избирательных округов, после чего 9 февраля будут объявлены предварительные результаты голосования", - рассказал глава ЦИК.

О выборах

На пост президента Азербайджана баллотируются семь кандидатов, в том числе Алиев, выдвигающийся на пятый срок. Предвыборная агитационная кампания, которая заняла 22 дня, проходила спокойно. Каждому претенденту была предоставлена возможность изложить свою программу во время бесплатного эфира на общественном телевидении и радио, а также на страницах официальных газет. Алиев отказался от личного участия в агитации, как и на предыдущих выборах. На теледебатах его представляли доверенные лица. Алиев также отказался от публичных выступлений.

Президент Азербайджана избирается на семь лет, ограничений на количество сроков не предусмотрено. Последние президентские выборы главы государства в Азербайджане состоялись 11 апреля 2018 года.

По данным Центризбиркома, всего в стране будут открыты 6 537 избирательных участков, из них 26 будут действовать на возвращенных под контроль Баку территориях Карабаха. Они откроются в 08:00 (07:00 мск) и закроются в 19:00 (18:00 мск). Еще 49 участков для голосования будут работать в 37 странах.