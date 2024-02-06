Блинкен заявил, что США стремятся не допустить расширения конфликта в Газе

Госсекретарь США провел переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси

КАИР, 6 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены продолжать координировать свои действия с Египтом, чтобы не допустить распространения конфликта в секторе Газа на Ближневосточный регион. Такую позицию высказал госсекретарь США Энтони Блинкен во время проведенных в Каире переговоров с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

В ходе встречи египетского лидера с госсекретарем США Блинкен "указал на стремление США продолжать координацию совместных усилий с Египтом для достижения спокойствия и защиты [Ближневосточного] региона от расширения конфликта [в секторе Газа]", говорится в заявлении официального представителя египетского лидера Ахмеда Фахми, опубликованном им в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

В нем также отмечается, что стороны основное внимание уделили "развитию усилий по достижению режима прекращения огня в Газе, соглашения по обмену заложников и оказанию необходимой гуманитарной помощи населению сектора". Глава Египта, как говорится в заявлении, указал "на ключевую роль, которую играет Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР - прим. ТАСС)", а также подчеркнул "необходимость выполнения международных резолюций в отношении конфликта в Газе и принятия серьезных шагов в направлении справедливого урегулирования палестинской проблемы для обеспечения стабильности во всем регионе".

Во встрече приняли участие министр иностранных дел Египта Самех Шукри и глава египетского Управления общей разведки Аббас Камель.

После краткосрочного визита в Каир госсекретарь США направился в Катар. В Египет госсекретарь США прибыл из Саудовской Аравии. Блинкен находится в ближневосточном турне, в рамках которого посещает Саудовскую Аравию, Египет, Катар, Израиль и палестинские территории. В Саудовской Аравии госсекретарь США обсудил с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом кризисы в секторе Газа и Красном море.