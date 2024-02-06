Глава МИД Израиля сообщил о решении президента Аргентины перенести посольство в Иерусалим

Как сообщила канцелярия главы израильского правительства, премьер-министр Биньямин Нетаньяху обсуждал перенос с Хавьером Милеем после его избрания

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац поблагодарил президента Аргентины Хавьера Милея за объявление о переносе диппредставительства страны в еврейском государстве в Иерусалим.

"Спасибо, президент Аргентины Милей, за ваше объявление о переводе посольства Аргентины в Израиле в Иерусалим", - подписал Кац в X (ранее Twitter) фотографию, на которой запечатлено, как он встречает аргентинского лидера в аэропорту.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху "тепло приветствует прибытие в Израиль президента Аргентины Хавьера Милея, который объявил о переводе посольства Аргентины в Иерусалим", сообщила в свою очередь канцелярия главы израильского правительства. Нетаньяху "обсуждал это [перенос диппредставительства в Иерусалим] с президентом Милеем после его избрания, и он приветствует тот факт, что президент сдержал свое обещание" о переносе посольства, добавили в ведомстве премьера, отметив, что "завтра (7 февраля - прим. ТАСС) Нетаньяху встретится с Милеем и обсудит с ним дальнейшее укрепление связей между странами".

Ранее президент Аргентины прибыл в Израиль с первым с момента избрания на нынешнюю должность визитом в регион, отмечает израильская государственная радиостанция Kan. По ее данным, после этого Милей сразу же объявил о решении перенести посольство своей страны из Тель-Авива в Иерусалим.

Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем палестино-израильского урегулирования. Израильтяне заняли восточную часть города во время войны 1967 года и настаивают, что Иерусалим является единой и неделимой столицей их страны. Совет Безопасности ООН резолюцией 478 от 20 августа 1980 года отверг право Израиля на Восточный Иерусалим и призвал членов всемирной организации вывести свои дипломатические представительства из города.

В 2018 году по решению Дональда Трампа, занимавшего тогда пост президента США, американское посольство в Израиле переехало из Тель-Авива в Иерусалим. Затем свои диппредставительства в этом городе открыли Гватемала, Гондурас, а также непризнанное Косово. В феврале 2023 года израильский МИД сообщил, что открыть посольство в течение года в Иерусалиме согласились власти Папуа - Новой Гвинеи. В том же году было согласовано возвращение диппредставительства Парагвая в Иерусалим из Тель-Авива.