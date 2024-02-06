Генсек СНГ заверил главу МИД Азербайджана в объективности оценок наблюдателей за выборами

Сергей Лебедев отметил, что наблюдение будет строиться на общепризнанных нормах международного права

БАКУ, 6 февраля. /ТАСС/. Глава миссии наблюдателей от СНГ, генеральный секретарь объединения Сергей Лебедев заверил министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, что оценки внеочередных выборов президента республики будут объективными. Об этом сообщила пресс-служба исполкома СНГ по итогам встречи в Баку.

"Как глава миссии СНГ хотел бы вас заверить, что наблюдатели от Содружества будут объективны в своих оценках и выводах. Мы будем строить наше наблюдение на общепризнанных нормах международного права в области организации и проведения выборов и референдумов, проявляя доброжелательный подход", - цитирует Лебедева пресс-служба. Он также отметил, что миссия от СНГ позитивно оценивает деятельность Центральной избирательной комиссии по обучению председателей, секретарей, членов окружных и участковых избирательных комиссий.

По данным пресс-службы МИД Азербайджана, министр сообщил на встрече, что вся необходимая работа по подготовке к выборам проведена, приняты все необходимые меры для отслеживания выборов международными наблюдателями и представителями иностранных СМИ. Байрамов отметил, что Азербайджан продолжает успешно сотрудничать со странами СНГ в двустороннем формате, а также на многосторонней основе в рамках Содружества.

Внеочередные выборы президента Азербайджана пройдут 7 февраля. На этот пост баллотируются семь кандидатов, в том числе действующий глава государства Ильхам Алиев. Президент Азербайджана избирается на семь лет, ограничений на количество сроков не предусмотрено. Последние президентские выборы главы государства в Азербайджане состоялись 11 апреля 2018 года.

Миссия наблюдателей от СНГ, в которую вошли 169 человек, работает в Азербайджане с 17 января. Лебедев ранее отмечал, что миссия действует в тесном контакте с Центральной избирательной комиссией Азербайджана, МИД, другими структурами, которые отвечают за организацию выборов.