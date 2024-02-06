ХДС исключит из партии владельца виллы в Потсдаме, где прошла встреча правых сил

Вильгельму Вильдеринку предоставляли время до 5 февраля, чтобы покинуть партию по собственному желанию

БЕРЛИН, 6 февраля. /ТАСС/. Христианско-демократический союз (ХДС) планирует исключить из партии владельца виллы в Потсдаме Вильгельма Вильдеринка, где в ноябре 2023 года состоялась тайная встреча правых экстремистов, на которой они обсуждали планы депортации 2 млн человек из Германии.

"Мы до сих пор не получили от Вильдеринка заявления об уходе. Поэтому принятое на прошлой неделе решение, согласно которому районному правлению было поручено подготовить процедуру исключения, реализуется", - заявил председатель отделения ХДС в Потсдаме Штевен Бретц газете Die Welt.

Ранее Вильдеринку было предоставлено время до понедельника, чтобы покинуть партию по собственному желанию. Теперь рассматривать это дело будет партийный суд ХДС на районном уровне. Вильдеринк является членом отделения ХДС в Потсдаме. Сначала он отрицал, что присутствовал на тайной встрече в ноябре, но позже признался, что принимал в ней участие.

В Северном Рейне - Вестфалии уже ведется процедура исключения из партии члена ХДС, который также принимал участие во встрече в Потсдаме.

На протяжении примерно трех недель по всей Германии проходят демонстрации против правого экстремизма и правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Акции несколько раз поддерживал канцлер ФРГ Олаф Шольц. Поводом для манифестаций послужила утечка в СМИ информации о тайной встрече правых экстремистов, на которой они обсуждали планы депортации 2 млн человек из Германии. По данным портала Correctiv, встреча с участием двух десятков человек состоялась в ноябре 2023 года недалеко от Потсдама. На ней присутствовали несколько членов АдГ. Также там были, по версии портала, представители неонацистских и крайне консервативных групп.