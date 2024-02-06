Кулеба заявил, что перестановки в руководстве Украины не повлияют на отношения с Западом

Глава МИД отметил, что "дискуссии о тактике внутри команды" не означают разногласий в отношении "стратегической цели"

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Никакие изменения в составе правящей команды Украины не смогут повлиять на отношения с Западом. Об этом сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на совместном брифинге в Киеве со своим португальским коллегой Жуаном Гомешом Карвинью после заявлений украинской власти о возможной отставке группы управленцев.

"Я не думаю, что какие-либо перемены в правительстве могут повлиять на наши отношения с партнерами, потому что наши партнеры уважают право президента принимать соответствующие решения. Это суверенное, гарантированное конституцией право президента Украины", - заявил Кулеба. Видео брифинга размещено на странице МИД Украины в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Кулеба добавил также, что "дискуссии о тактике внутри команды" не означают разногласий в отношении "стратегической цели".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости кадрового обновления управленческого аппарата Украины. В интервью первому каналу Государственного итальянского телевидения RAI, отвечая на вопрос о возможной отставке главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, Зеленский отметил, что подобная перезагрузка коснется "не одного человека, а группы управленцев, и не только в военном секторе". Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в свою очередь сообщил, что проводится аудит действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) за два года, по результатам которого могут быть приняты кадровые решения.