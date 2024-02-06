Кулеба заявил, что готов покинуть пост главы МИД Украины по требованию президента

Глава МИД также отметил, что может уйти в отставку в случае, если будет не согласен с тем, как определяется и проводится внешняя политика

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на фоне обещаний властей устроить перезагрузку в правительстве заявил, что готов уйти в отставку, если такое решение примет президент страны Владимир Зеленский, пока же продолжает работать.

"Для меня есть две причины, по которым я могу оставить свой пост. Первая - если президент попросит меня сделать это, потому что он предложил мне этот пост. Вторая - если я буду не согласен с тем, как определяется и проводится внешняя политика. На данный момент этих двух причин нет в наличии, так что я продолжаю работать", - сказал он в ответ на просьбу журналистов прокомментировать обещанную Зеленским перезагрузку в правительстве.

Имя Кулебы до сих пор не называлось в числе кандидатов на отставку, речь шла, прежде всего, о представителях военного руководства страны - главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном, главе Генштаба Сергее Шаптале и их заместителях. Однако Зеленский в воскресенье в интервью телеканалу RAI сообщил, что думает о кадровом обновлении всего управленческого аппарата страны. Позднее он заявил также о необходимости "перезагрузки" руководства Украины.