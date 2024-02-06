В Стамбуле задержали свыше 30 человек после попытки теракта у дворца правосудия

По словам главы Минюста Турции Йылмаза Тунча, при нападении ранения получили четверо граждан

СТАМБУЛ, 6 февраля. /ТАСС/. Свыше 30 человек задержаны полицией в рамках расследования дела о попытке теракта у дворца правосудия в Стамбуле. Об этом сообщил глава Минюста Турции Йылмаз Тунч журналистам.

"Для расследования дела о попытке теракта назначены шесть прокуроров. Задержаны 34 человека", - сказал министр.

По его словам, при нападении были ранены четверо граждан, ранения также получили трое полицейских.

Глава МВД Турции Али Ерликая ранее сообщал, что попытку теракта у входа в здание дворца правосудия в Стамбуле в районе Чаглаян предприняли двое членов террористической организации РНОП-Ф ("Революционная народно-освободительная партия - фронт"). Шесть человек, в том числе трое полицейских, по его словам, получили ранения. Один из них впоследствии умер от полученных ран.