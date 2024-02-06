Экипажи трех судов, подвергшихся нападениям у берегов Йемена, не пострадали

Третий за день инцидент произошел около 14:00 мск

ЛОНДОН, 6 февраля. /ТАСС/. Экипажи трех судов, которые подверглись нападениям мятежников-хуситов у побережья Йемена, не пострадали. Об этом сообщает Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO).

"UKMTO получил сообщение об инциденте в 50 морских милях к югу от Адена. <…> Сообщается о взрыве, произошедшем рядом с торговым судном, угрозы для самого судна и его экипажа нет", - говорится в сообщении.

Третий за день инцидент произошел около 14:00 мск. Данных о типе и названии судна, на которое была совершена атака, пока нет.

Ранее UKMTO сообщила о нападении на другое судно в ночь на вторник в 57 морских милях от порта Ходейда. По данным СМИ и британской компании Ambrey, специализирующейся на вопросах морской безопасности, речь идет о контейнеровозе Morning Tide под флагом Барбадоса, который 28 января вышел из болгарской Варны. Его капитан сообщил в UKMTO, что к судну приблизилось небольшое плавсредство с вооруженными людьми, с которого был произведен выстрел ракетой в сторону судна. Произошедший над судном взрыв выбил стекла на мостике, при этом члены экипажа не пострадали. Morning Tide, принадлежащее компании из Великобритании, не получило серьезных повреждений, выполнило маневр уклонения и продолжило следовать по своему маршруту.

Еще одно нападение было совершено на балкер Star Nasia в 53 морских милях у юго-западу от Адена. Судно под флагом Маршалловых Островов 1 января вышло из американского порта Норфолк и следует в индийский Вишакхапатнам. Балкер принадлежит греческой компании Stur Bulk Carriers, однако в своих заявлениях хуситы, взявшие на себя ответственность за нападения на Morning Tide и Star Nasia, называли его американским. По словам представителей греческих властей, судно было повреждено взрывом, однако его экипаж, состоящий из филиппинских граждан, не пострадал.