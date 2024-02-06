Глава МИД Южной Кореи попросил Китай конструктивно повлиять на КНДР

Стороны также обсудили обмены на высоком уровне, сотрудничество в цепочках поставок, двусторонние отношения, "проблему Северной Кореи и ее ядерную" программу

СЕУЛ, 6 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Южной Кореи Чо Тхэ Ёль в телефонном разговоре попросил своего китайского коллегу Ван И о том, чтобы Пекин сыграл конструктивную роль в ситуации на Корейском полуострове. Об этом сообщило южнокорейское внешнеполитическое ведомство.

"Чо Тхэ Ёль выразил обеспокоенность из-за того, что Северная Корея с начала года продолжает различные провокации, повышает напряженность на Корейском полуострове и в регионе, продвигает запрещенные резолюциями СБ ООН ядерную и ракетную программу и военное сотрудничество с Россией. Он попросил упрочить конструктивную роль Китая, чтобы вернуть Северную Корею на путь денуклеаризации, чтобы она не пошла на дальнейшие провокации", - информировали в Сеуле. Разговор продлился 50 минут.

Стороны также обсудили обмены на высоком уровне, сотрудничество в цепочках поставок, двусторонние отношения, "проблему Северной Кореи и ее ядерную" программу. Отмечается, что Ван И пригласил коллегу посетить Китай. Чо Тхэ Ёль предложил согласовать удобную для обеих сторон дату по дипломатическим каналам.

Сеул и Пекин подтвердили настрой на развитие двусторонних отношений, отметили важность "стратегических обменов и коммуникации" на различных уровнях. Чо Тхэ Ёль предложил "минимизировать конфликтные моменты" и призвал "продвигать качественный рост на основе доверия", добиваясь результатов от сотрудничества.

Южнокорейская сторона также указала на необходимость консультаций для реализации предыдущих договоренностей по ускорению подготовки саммита КНР, Республики Корея и Японии. Они договорились расширять торговлю и инвестиции, найти новые драйверы их роста.