Визит главы МАГАТЭ на Запорожскую АЭС начнется 7 февраля

Глава МАГАТЭ ранее сообщил, что намерен в ближайшее время посетить "Запорожье, Киев и Россию"

ВЕНА, 6 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси начнет свой визит на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) в среду. Об этом сообщила пресс-служба организации.

"Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси провел брифинг для СМИ в Киеве сегодня утром перед завтрашним визитом на Запорожскую АЭС", - говорится в сообщении на странице агентства в X (ранее Twitter).

"Я дипломат, последние 40 лет своей жизни я работаю на благо мира, поэтому я всегда настроен оптимистично", - подчеркнул Гросси. По его словам, обеспечив защиту станции и не допустив радиационной аварии, агентство "внесет свой вклад в позитивный исход конфликта".

Ранее Гросси сообщил, что намерен в ближайшее время посетить "Запорожье, Киев и Россию". Глава Росатома Алексей Лихачев позднее сообщил, что рассчитывает на скорую личную встречу с главой МАГАТЭ. Перед поездкой на ЗАЭС Гросси провел 6 февраля в Киеве переговоры с украинским министром энергетики Германом Галущенко, руководителем корпорации "Энергоатом" Петром Котиным и главой Госинспекции ядерного регулирования Украины Олегом Кориковым.