Апелляционный суд в Вашингтоне постановил, что у Трампа нет иммунитета в деле о выборах

В постановлении отмечается, что экс-президент стал гражданином с теми же возможностями по защите, какие есть у других в уголовных делах

ВАШИНГТОН, 6 февраля. /ТАСС/. Апелляционный суд в округе Колумбия постановил, что экс-президент США Дональд Трамп не имеет иммунитета от юридического преследования в деле о его причастности к попыткам сохранить власть, несмотря на поражение на выборах, и беспорядкам на Капитолийском холме.

"В рамках данного уголовного дела бывший президент Трамп стал гражданином Трампом с теми же возможностями по его защите, какие есть у других подзащитных в уголовных делах. Но любой иммунитет исполнительной ветви власти, какой мог защищать его, когда он был президентом, больше не защищает его от этих обвинений", - говорится в постановлении. "Мы не можем принять то, что пост президента ставит тех, кто занимал его ранее, выше закона на все последующее время", - отметили судьи.

Ожидается, что адвокаты политика оспорят данное постановление в Верховном суде США.

6 января 2021 года сторонники Трампа, являвшегося в то время главой государства, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года в стране президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.

Американский спецпрокурор Джек Смит в августе 2023 года объявил о выдвижении обвинений в отношении Трампа по четырем статьям. Ему фактически инкриминируется попытка незаконным путем сохранить власть, несмотря на поражение на выборах 2020 года. Максимальное наказание по самому тяжкому из преступлений, вменяемых Трампу, составляет 20 лет лишения свободы. Защита политика настаивала на том, что он обладает иммунитетом против юридического преследования за действия, предпринятые им на высшем государственном посту.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре. 25 апреля 2023 года действующий американский лидер Байден заявил, что будет добиваться переизбрания. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.