Голландская разведка обвинила КНР в незаконном проникновении в сеть Минобороны

В Службе военной разведки и безопасности Нидерландов отметили, что общей сети не было причинено ущерба

ГААГА, 6 февраля. /ТАСС/. Вредоносное программное обеспечение было внедрено Китаем в 2024 году в компьютерную сеть министерства обороны. Об этом сообщила в своем докладе Служба военной разведки и безопасности Нидерландов.

По данным ведомства, речь идет о вредоносном программном обеспечении, которое используется в системах FortiGate компании Fortinet и позволяет получать удаленный доступ к компьютерам.

Служба разведки обнаружила его в изолированной компьютерной сети, используемой Вооруженными силами Нидерландов. Эта сеть использовалась для проведения несекретных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Поскольку она работала автономно, общей сети Минобороны не было причинено ущерба.

Как утверждают в ведомстве, ответственность за внедрение программного обеспечения лежит на "китайской государственной структуре", однако какой именно - не уточняется.

Информация об инциденте и характеристиках вредоносного программного обеспечения размещена на сайте Национального центра по кибербезопасности. "Это позволяет пользователям системы FortiGate определить, стали ли они жертвой, и принять необходимые меры для защиты", - подчеркнули в службе разведки.

"Служба военной разведки и безопасности Нидерландов впервые решила обнародовать технический отчет о методах работы китайских хакеров, - отметила и.о. главы Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. - Очень важно выявлять причастность Китая к шпионской деятельности. Таким образом мы повышаем международную устойчивость к этому виду кибершпионажа".