Главы МИД КНР и Южной Кореи обсудили цепочки поставок и ситуацию в регионе

В ходе обсуждения ситуации на Корейском полуострове Ван И отметил, что усиление напряженности в регионе "происходит не просто так"

ПЕКИН, 6 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Китая Ван И и его южнокорейский коллега Чо Тхэ Ёль обсудили по телефону двусторонние экономические отношения, совместные цепочки поставок и ситуацию в регионе. Об этом сообщил МИД КНР.

"Китай и Республика Корея поддерживают друг с другом тесные экономические контакты, их производственно-сбытовые цепочки тесно взаимосвязаны, - приводит слова Ван И сайт китайского внешнеполитического ведомства. - Мы должны сообща обеспечивать стабильность и бесперебойность цепочек поставок, противостоять политизации и абстрагированию экономических вопросов, превращению их в инструмент воздействия".

Как уточнил Ван И, Пекин надеется, что Сеул будет занимать дружественную позицию и придерживаться принципа "одного Китая". По его словам, тем самым Республика Корея сохранит политическую основу для укрепления отношений с КНР, обеспечит обеим странам "здоровый и стабильный путь развития".

В ходе обсуждения ситуации на Корейском полуострове глава МИД Китая отметил, что усиление напряженности в регионе "происходит не просто так". Он выразил надежду, что Сеул и Пхеньян проявят сдержанность и воздержатся от действий, которые могут привести к эскалации. Ван И подчеркнул, что проблемы, связанные с межкорейским взаимодействием, следует решать путем мирного диалога и консультаций.