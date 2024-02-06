Генпрокуратура ФРГ не информирует Бундестаг о расследовании подрывов "Северных потоков"

По словам члена парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффена Котре, "раньше были попытки делать запросы, но максимум приходил ответ, что ход расследования не подлежит огласке"

БЕРЛИН, 6 февраля. /ТАСС/. Парламентарии ФРГ не получают информации от генеральной прокуратуры республики о ходе расследования подрывов "Северных потоков". Об этом заявил корреспонденту ТАСС депутат Бундестага от фракции "Альтернатива для Германии", член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре.

Отвечая на вопрос, получают ли в профильных комитетах какие-либо данные, он сказал: "Вообще никаких". "Я представляю партию по теме энергетической политики, и по этой линии вообще ничего не происходит. В комитете по внешней политике тоже ничего не продвигается. Раньше были попытки делать запросы, но максимум приходил ответ, что ход расследования не подлежит огласке", - отметил депутат.

27 сентября 2022 года компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших днем ранее на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Ранее шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на морских маршрутах трубопроводов. Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждения газопроводов.

8 февраля 2023 года американский публицист Сеймур Херш в своей статье написал, что взрывные устройства под газопроводами заложили в июне 2022 года водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. Позже газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что диверсию на газопроводах могла совершить некая "проукраинская группировка", которая действовала без ведома властей США.