Министр нацбезопасности Израиля извинился за слова сына об Альцгеймере под фото Байдена

По информации газетыThe Times of Israel, 18-летний Шуваэль Бен-Гвир опубликовал фотографию Байдена, снабдив ее подписью о том, что "в эти трудные времена важно повышать осведомленность о болезни Альцгеймера"

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 февраля. /ТАСС/. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир извинился за публикацию в X (ранее Twitter) своего сына Шуваэля, разместившего у себя на странице фото президента США Джо Байдена, сопроводив его текстом с информацией о болезни Альцгеймера.

Как сообщает газета The Times of Israel, 18-летний Шуваэль Бен-Гвир опубликовал на своей странице в Х фотографию Байдена, снабдив ее подписью о том, что "в эти трудные времена важно повышать осведомленность о болезни Альцгеймера - дегенеративном заболевании головного мозга, которое является наиболее распространенной причиной снижения когнитивных функций и деменции". После этого сам министр нацбезопасности назвал действия сына "серьезной ошибкой в Twitter". "Я глубоко не одобряю [такие действия] <…> и прошу прощения за публикацию моего сына", - написал Бен-Гвир на своей странице в X.

К настоящему моменту публикация с фотографией Байдена удалена со страницы Шуваэля Бен-Гвира, отмечает газета The Times of Israel. Сын министра нацбезопасности также принес извинения хозяину Белого дома, написав в новом посте у себя в соцсети: "Простите, господин президент".