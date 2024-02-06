Премьер Италии считает победой Рима решение ЕК отказаться от предложения по пестицидам

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее сообщила, что заблокированный Европарламентом и Советом ЕС проект аграрной директивы, ограничивающий на 50% применение пестицидов в европейском сельском хозяйстве, отозван

РИМ, 6 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони считает, что в решении Еврокомисии отозвать проект аграрной директивы, ограничивающий на 50% применение пестицидов в европейском сельском хозяйстве, есть вклад и Рима.

"В заявлении Европейской комиссии об отзыве предложения о пестицидах есть и итальянская победа. Фактически с начала своего существования наше правительство работает в Европе в конкретном и здравомыслящем ключе над тем, чтобы изменить до сих пор приваливавшие тенденции и добиться такого способа ведения сельскохозяйственного производства, чтобы при нем сохранялось и уважение к труду аграриев, и бережное отношение к окружающей среде", - передает заявление Мелони пресс-служба председателя правительства.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что заблокированный Европарламентом и Советом ЕС проект аграрной директивы, ограничивающий на 50% применение пестицидов в европейском сельском хозяйстве, отозван.

В европейских странах поднялась волна протестов аграриев, которые критикуют жесткие рамки, как бюрократические, так и производственные с ограничением квот и цен, устанавливаемые Еврокомиссией. При этом, как отмечается, Европа импортирует сельхозпродукцию из других неевропейских стран, где нормы производства и охраны окружающей среды не такие строгие. Плюс к этому добавляется инфляция, удорожание производства, снижение закупочных цен на сельхозпродукцию на фоне роста розничной стоимости.

В Италии несколько сотен тракторов съехались на северной окраине Рима. Организаторы протеста требуют от правительства больших льгот и снижения налогов.

Нынешнее правительство Джорджи Мелони позиционирует себя как защищающее национальные интересы, периодически оно высказывается против жестких рамок зеленого перехода, который, как утверждается, не может осуществляться за счет ущерба национальным компаниям. Так, оно приняло сторону сельхозпроизводителей, запретив производство и импорт синтетических пищевых продуктов. Кабмин также заявил о выделении €8 млрд на сельскохозяйственный сектор из европейского фонда по восстановлению экономики после пандемии, средства из которого расходуются на реализацию национальной программы по укреплению и восстановлению экономики.

Проект директивы Еврокомиссии о сокращении использования в странах ЕС пестицидов на 50% к 2030 году был внесен на обсуждение в Европарламент и Совет ЕС летом 2022 года в рамках программы "зеленого перехода". Он немедленно был блокирован и в Европарламенте, и в Совете ЕС европейским аграрным лобби, как "несостоятельный", который приведет к упадку сельского хозяйства ЕС. Никаких шансов на прохождение этой инициативы не было, поскольку она не была принята, она не оказывала никакого влияния на аграрный кризис, с которым столкнулся ЕС сейчас.