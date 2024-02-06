ХАМАС осудило решение лидера Аргентины перенести посольство в Иерусалим

Организация назвала город "оккупированным"

РАБАТ, 6 февраля. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС осудило решение президента Аргентины Хавьера Милея перенести посольство своей страны из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом говорится в коммюнике, размещенном в Telegram-канале радикальной организации.

"Мы, Исламское движение сопротивления (ХАМАС), решительно осуждаем заявление президента Аргентины о его намерении перенести посольство своей страны <...> [в Израиле] в оккупированный Иерусалим, - указывается в тексте. - Мы считаем это покушением на право нашего палестинского народа на свою землю и нарушением норм международного права, рассматривающего Иерусалим как оккупированную палестинскую землю".

"Мы призываем президента Аргентины отменить это несправедливое и неправильное решение, которое делает Аргентину партнером сионистского оккупанта (то есть Израиля - прим. ТАСС) в его преступлениях против нашего палестинского народа и его национальных прав на свою землю и святыни", - отмечается в коммюнике ХАМАС.

Ранее во вторник президент Аргентины прибыл в Израиль с первым с момента избрания на нынешнюю должность визитом в регион. По данным израильской государственной радиостанции Kan, после этого Милей сразу же объявил о решении перенести посольство своей страны из Тель-Авива в Иерусалим.

Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем палестино-израильского урегулирования. Израильтяне заняли восточную часть города во время войны 1967 года и настаивают, что Иерусалим является единой и неделимой столицей их страны. Совет Безопасности ООН резолюцией 478 от 20 августа 1980 года отверг право Израиля на Восточный Иерусалим и призвал членов всемирной организации вывести свои дипломатические представительства из города.