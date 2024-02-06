Reuters: ЕС против использования замороженных активов РФ как залога восстановления Украины

По информации агентства, возникают сомнения насчет инвестиционной привлекательности выпущенных под залог российских активов облигаций

ЛОНДОН, 6 февраля. /ТАСС/. Страны Евросоюза не поддерживают предложение Бельгии по использованию замороженных российских активов в качестве залога для привлечения средств на восстановление Украины. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на европейских официальных лиц.

"Мы знаем, что использование активов в качестве залога таит в себе те же юридические, экономические и финансовые риски, что и конфискация. Большинство юридических подразделений стран Группы семи учитывают это", - заявил Reuters неназванный европейский чиновник.

"Использование актива в качестве залога означает владение активом, следовательно, в данном случае - конфискацию", - объяснил собеседник агентства. Его точку зрения подтвердили еще четверо официальных лиц.

Агентство также отметило, что непонятно, какая организация будет выпускать облигации. Кроме того, возникают сомнения насчет инвестиционной привлекательности выпущенных под залог российских активов облигаций.

Неясно также, кто будет готов поучаствовать в таком инвестпроекте, который обречен на дефолт при наступлении срока погашения облигаций, а сами инвесторы получат вложенные средства в виде залога, отметили в Reuters. В агентстве напомнили, что Бельгия, которая обратилась с инициативой использовать российские активы в качестве залога к странам "семерки", не является участником объединения. Однако большая часть замороженных Западом российских активов на €269 млрд находится в ЕС, преимущественно именно в бельгийской юрисдикции.

Политические силы США не смогли договориться о выделении новой помощи Украине, выдвинув идею конфискации замороженных активов РФ и их передачи Украине. Однако страны ЕС выступили против этого. Они заявили, что правовые основания для ареста суверенных активов другой страны отсутствуют, в связи с чем их конфискация может заставить инвесторов уйти из зоны евро, пишет Reuters. Такое развитие событий могло бы привести к коллапсу международной площадки Euroclear в Бельгии, где хранятся замороженные активы.

Возможные последствия и ответ РФ

ЕС, США, Япония и Канада заморозили активы России в размере около $300 млрд. Из них около $5-6 млрд находятся в Соединенных Штатах, а большая часть - в Европе, в том числе на международной площадке Euroclear в Бельгии, где заморожено около €191 млрд. Европейские чиновники обеспокоены не только законностью такой беспрецедентной конфискации, но и потенциальными последствиями для евро. Инвесторы могут выйти из евроактивов из-за опасений, что их средства однажды тоже могут быть конфискованы.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия примет меры, в том числе зеркального характера, в случае реализации угроз Запада о конфискации российских активов. Как он отметил, РФ "не ожидает от западных противников никаких здравых действий, шагов, которые демонстрировали бы хотя бы минимальное понимание того, насколько вредоносно и контрпродуктивно само обсуждение этой темы".