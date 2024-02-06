Украинский военкомат предложил подросткам вернуться в страну и встать на учет

Представитель Полтавского областного военкомата Роман Истомин рекомендовал юношам за границей, которые должны к 17 годам получить приписное к военкомату, обратиться в консульство

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Представитель Полтавского областного военкомата Роман Истомин предложил несовершеннолетним юношам, выехавшим за рубеж, вернуться на Украину, чтобы встать на воинский учет.

"Мы не будем присылать письма, например, за границу о том, что он должен явиться. В целом - да, он должен вернуться на Украину, если он до сих пор гражданин, он подлежит приписке", - цитирует его издание "Страна".

Истомин также рекомендовал юношам за границей, которые должны к 17 годам получить приписное к военкомату, обратиться в консульство. Однако, как отмечает "Страна", в консульствах приписное не выдают.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей, а сотрудники военкоматов часто применяют к гражданам силу. По данным украинских СМИ, большое число мужчин месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий.

При этом власти продолжают искать пути привлечения в ряды ВС Украины мужчин, которым удалось покинуть страну. 25 декабря прошлого года кабмин Украины внес в Верховную раду законопроект о новых правилах мобилизации. Тогда украинцы в разных странах начали выстраиваться в огромные очереди в консульства, чтобы переоформить документы до того, как новые правила будут приняты. Однако законопроект вызвал разногласия среди депутатов и был отправлен на доработку. 30 января правительство внесло новую редакцию законопроекта. В документе, в частности, содержится норма о том, что любые консульские услуги мужчинам от 18 до 60 лет будут оказываться только при наличии военно-учетных документов.