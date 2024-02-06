Глава ЕК обещает европейцам страдания, США гарантируют снаряды. Ситуация вокруг Украины

Евросоюз намерен сделать военный потенциал Украины частью своих собственных военных возможностей, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она заверила, что Евросоюз "готов заплатить самую высокую цену за то, во что верит".

Соединенные Штаты к концу 2024 года смогут производить до 80 тыс. артиллерийских снарядов в месяц, что позволит Вашингтону активнее поддерживать Украину и пополнять собственные запасы и запасы союзников, заявил помощник министра армии по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш.

ТАСС собрал основную информацию о событиях на Украине и вокруг нее.

Ход операции

Российские военные за прошедшие сутки отразили семь атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении, шесть атак на купянском направлении, две атаки на южнодонецком направлении, две атаки на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны РФ. Потери противника на всех направлениях, включая херсонское и запорожское, составили до 885 бойцов.

Средства ПВО России за прошедшие сутки сбили два снаряда РСЗО HIMARS и 30 украинских беспилотников, отметили в военном ведомстве. Кроме того, ВС РФ уничтожили за сутки склад авиационных средств поражения ВСУ, а также поразили живую силу и военную технику противника в 112 районах.

Объединение через страдания

Евросоюз намерен сделать вооруженные силы и военную промышленность Украины частью своих собственных военных возможностей, заявила фон дер Ляйен на сессии Европарламента. Она отметила, что ЕС включил Украину в процесс подготовки собственной военно-промышленной стратегии, что станет первым шагом по интеграции Украины в некоторые европейские военные программы.

Фон дер Ляйен пообещала европейцам, что "в скором будущем Украина окажется среди нас", предупредив при этом, что "впереди много страданий". Евросоюз, указала глава ЕК, "готов заплатить самую высокую цену за то, во что верит", и намерен "оставаться с Украиной каждый день войны и каждый день после нее".

Мишель "в шоке"

Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил в Европарламенте, что он шокирован призывами к миру на Украине и перспективой того, что Крым и Луганск останутся частью российской территории. Он подчеркнул, что поставки оружия Украине - "это моральный долг Европы, обязанность каждого европейца перед будущими поколениями". Мишель также назвал "каждый евро, потраченный на Украину, инвестицией в безопасность ЕС".

Критика в Европарламенте

Множество участников дебатов в Европарламенте по итогам саммита ЕС, на котором был согласован многомиллиардный пакет помощи Украине, выразили недовольство решениями Еврокомиссии и некоторых европейских лидеров. Так, венгерский депутат Тамаш Дейч напомнил о коррупционных скандалах в структурах ЕС, назвав Брюссель "столицей коррупции" и обвинил европейские структуры в отсутствии стремления упростить жизнь своих граждан.

Словацкий евродепутат Милан Урик осудил структуры за травлю Венгрии, не желавшей давать согласие на выделение €50 млрд помощи Киеву, и отметил, что "Евросоюз все больше напоминает политбюро в советском стиле, которое нападает на любого, кто выражает отличное от общей линии мнение".

Представитель Коммунистической партии Греции Лефтерис Николау-Алаванос упрекнул Еврокомиссию в том, что у нее нет денег для своих граждан, "но есть миллиарды на Украину". Сопредседатель группы левых из ФРГ Мартин Ширдеван указал на то, что вливание все новых миллиардов в украинский конфликт не позволит добиться мира, а лишь стимулирует Россию еще больше развивать свой военно-промышленный комплекс.

Первые выплаты

Евросоюз планирует приступить в марте к первым выплатам из фонда помощи Украине, суммарный объем которого в течение четырех лет должен составить до €50 млрд, сообщила фон дер Ляйен. Как указала Еврокомиссия, "политическое решение" Европарламента и Совета ЕС фактически подтвердило предложенный Еврокомиссией план фонда поддержки Киева, из которого €33 млрд будут выплачены в виде кредитов и €17 млрд в виде грантов. Институты ЕС также подчеркнули, что деньги будут выплачиваться только в случае "продолжения движения по пути реформ, нацеленных на укрепление демократии и верховенства права на Украине".

Боеприпасы от США

Соединенные Штаты к концу 2024 года будут в состоянии производить до 80 тыс. артиллерийских снарядов в месяц, что позволит Вашингтону активнее поддерживать Украину и активнее пополнять собственные запасы и запасы союзников, заявил помощник министра армии по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш.

По его словам, США наращивают производство противотанковых ракет Javelin, управляемых ракет GMLRS, боеприпасов для зенитных ракетных комплексов Patriot, переносных зенитных ракетных комплексов Stinger и других вооружений, которые задействованы на Украине. Буш отметил, что для наращивания производства до 100 тыс. снарядов в месяц к концу 2025 года необходимо, чтобы Конгресс США выделил на это дополнительное финансирование - еще около $3,1 млрд в год.