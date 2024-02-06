Болгария продолжает переговоры об освобождении моряков судов "Руен" и Galaxy Leader

Их захватили в водах Аравийского и Красного морей

СОФИЯ, 6 февраля. /ТАСС/. МИД Болгарии с партнерами продолжают переговоры об освобождении болгарских моряков с грузовых судов "Руен" и Galaxy Leader, захваченных в водах Аравийского и Красного морей в конце 2023 года. Об этом в интервью телеканалу bTV сообщил министр транспорта и коммуникаций Георги Гвоздейков, выразив надежду, что они скоро вернуться домой.

"Моряки Galaxy Leader чувствуют себя хорошо, находятся в отеле, в настоящее время идет работа по организации их возвращения в Болгарию. Все в порядке и с моряками судна "Руен", надеюсь, что эта история скоро завершится и судно будет освобождено", - сообщил министр.

Ранее сообщалось, что на борту "Руена" находятся 18 членов экипажа, из них 8 - граждане Болгарии, остальные - из Мьянмы и Анголы, а собственник судна - компания "Болгарский морской флот" - продолжает работу по их освобождению в координации с компетентными международными органами.

На борту Galaxy Leader, захваченном хуситами, находятся 22 моряка, в том числе 2 болгарских гражданина - капитан и старший помощник.