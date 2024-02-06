Генпрокуратура ФРГ подтвердила продолжение расследования подрыва "Северных потоков"

В ведомстве отказались предоставить еще какие-либо сведения и ответить на дополнительные вопросы

БЕРЛИН, 6 февраля. /ТАСС/. Генпрокуратура ФРГ продолжает расследование подрывов "Северных потоков". Об этом сообщила корреспонденту ТАСС представитель ведомства.

Таким образом она прокомментировала сообщения газеты Süddeutsche Zeitung, согласно которому в Швеции не смогли установить подозреваемых во взрывах и планируют закрыть дело. Официальная информация на этот счет сводится к тому, что прокуратура скандинавской страны объявит о решении в среду, каким оно будет, неизвестно.

"Я могу вам лишь сказать, что расследование [в Германии] продолжается", - указала представитель германской генпрокуратуры. Там отказались предоставить еще какие-либо сведения и ответить на дополнительные вопросы.

Ранее информация о том, что германская сторона продолжает расследование, была опубликована в статье Süddeutsche Zeitung.