В Венесуэле заявили, что окажут Чили помощь в тушении лесных пожаров

По словам президента Венесуэлы Николаса Мадуро, Сантьяго может рассчитывать на солидарность Каракаса

КАРАКАС, 6 февраля. /ТАСС/. Венесуэла окажет помощь Чили в тушении и ликвидации последствий лесных пожаров. Об этом сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро в X (ранее Twitter).

"Я говорю братскому народу Чили, что венесуэльский гуманитарный отряд "Симон Боливар" отправится <…> в путь, чтобы оказать всю необходимую поддержку перед лицом тяжелых последствий, вызванных лесными пожарами", - заявил Мадуро. "Мы готовы и хотим помочь, вы можете рассчитывать на нашу солидарность", - подчеркнул президент.

В многопрофильный, целевой гуманитарный отряд имени Симона Боливара, оснащенный специальной техникой, входят лесные пожарные и сотрудники службы гражданской обороны и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Президент Чили Габриэль Борич 2 февраля объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в городе Вальпараисо из-за лесных пожаров. По информации властей, число погибших превысило 130, уничтожены или повреждены более 14 тыс. домов.