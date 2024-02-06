Спецпредставитель генсека ООН в Ираке покинет пост в мае

Как отметила Жанин Хеннис-Плассхарт, в связи с конфликтом в секторе Газа Ближний Восток переживает переломный момент

ООН, 6 февраля. /ТАСС/. Спецпредставитель генерального секретаря ООН в Ираке Жанин Хеннис-Плассхарт планирует уйти в отставку спустя пять лет работы на этом посту. Об этом она сообщила на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"В декабре 2018 года я прибыла в Багдад. Теперь, пять лет спустя, пришло время прощаться. Я рассчитываю покинуть эту должность в конце мая. Надо признать, что это непросто. После многих взлетов и падений Ирак стал частью меня. Тем не менее, сегодняшний брифинг вполне может оказаться моим последним обращением к Совету Безопасности, посвященным Ираку", - сказала она.

В своем выступлении Хеннис-Плассхарт отметила, что в связи с конфликтом в секторе Газа Ближний Восток переживает переломный момент.

"То же самое можно сказать об Ираке. Усилия иракского правительства направлены на избежание распространения конфликта внутри страны и региона. Суровой реальностью стали непрекращающиеся атаки, который проводятся как изнутри страны, так и из-за границы", - сказала она.

Спецпредставитель убеждена, что если эти нападения продолжатся, они "могут подорвать стабильность в Ираке, которая была заработана огромным трудом", а также лишить страну достижений последних полутора лет.