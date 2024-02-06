СМИ: фермерские протесты начинают вызывать раздражение у голландских политиков

По информации портала NL Times, возмущение в первую очередь вызывает вандализм

ГААГА, 6 февраля. /ТАСС/. Политики разного уровня в Нидерландах начинают все с большим раздражением реагировать на фермерские протесты, охватившие страну с прошлой пятницы. Возмущение в первую очередь вызывает вандализм, который часто сопровождает акции, отмечает информационный портал NL Times.

Среди них - мэр города Хенгело Сандер Шельберг, чей город пострадал от разожженных в ночь с понедельника на вторник костров. "Фермеров, которые подрывают общественный порядок и совершают уголовные преступления, необходимо выявлять и предъявлять им штрафы", - считает он. "Выбрасывать на дорогу асбест, причем в больших количествах, сбрасывать крупный мусор, поджигать шины - это просто преступное поведение, - отметил градоначальник. - Это не имеет ничего общего с целью, которую они преследуют. Я понимаю, чем обеспокоены фермеры, но не думаю, что в их интересах так себя вести".

С аналогичными заявлениями выступила и лидер партии "Христианский союз" Мирьям Биккер. "Создание угроз для жизни других людей, сброс асбеста и поджоги - это не демонстрации, это уголовно наказуемые преступления", - подчеркнула она, комментируя сообщения о том, что автомобилисты пострадали в результате инцидентов на дорогах, где фермеры проводили протесты. "Право на демонстрацию является важным, и я всегда буду его отстаивать, в том числе и для голландских фермеров, - подчеркнула она. - Но так вести себя не следует".

Депутат от Народной партии за свободу и демократию Ингрид Мишон-Деркзен обратила внимание на то, что фермеры и климатические активисты используют практически одни и те же методы. "Это умышленное нарушение законов, чтобы привлечь максимальное внимание", - сказала она. По словам депутата, вопрос противодействия незаконным акциям будет обсуждаться с и.о. министра безопасности и юстиции Дилан Йешильгёз-Зегериус в ходе парламентских дебатов.

Новая волна фермерских протестов прокатилась по всем Нидерландам в ночь с понедельника на вторник. Они поджигали тюки сена, асбест, пластик и древесину, запускали фейерверки и блокировали автотрассы сельскохозяйственной техникой. Дорожные службы работали всю ночь, чтобы ликвидировать последствия этих акций. Последний закрытый въезд на автомагистраль А1 в районе города Олдензала был открыт около 10:00 утра.

Как и фермеры в других частях Европы, недовольство голландских фермеров связано с тем, что цены на производство растут, а закупочные цены в ЕС остаются без изменений, в том числе из-за дешевого импорта продовольствия с Украины и из других государств. Также они выступают против строгих европейских правил по защите окружающей среды и "Зеленой сделки", призванной сделать Европу климатически нейтральной к 2050 году.