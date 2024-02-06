6 февраля, 16:13
Военная операция на Украине

Польский генерал предложил странам ЕС высылать украинцев призывного возраста

Beata Zawrzel via Reuters Connect
© Beata Zawrzel via Reuters Connect

По словам Вальдемара Скшипчака, такие меры помогут поддержать Киев, испытывающий сложности с мобилизацией

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак предложил странам Евросоюза высылать находящихся на их территории граждан Украины призывного возраста.

Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн

"Это должна быть инициатива правительств в Варшаве, Париже, Праге и везде, где бы они [украинцы] ни находились. Эти правительства должны помочь Киеву их депортировать", - цитирует Скшипчака информационный портал onet.pl. По словам генерала, такие меры помогут поддержать Киев, испытывающий сложности с мобилизацией.

В польском МИД в ответ на запрос портала пояснили, что "осознают сложившуюся ситуацию, связанную с призывом на военную службу украинцев, находящихся за рубежом, в том числе на территории Польши, а также проблему, которую она представляет для украинской стороны". В ведомстве отметили, что рассматривают способы поддержки Киева и оптимальным решением считают урегулирование этих вопросов "на европейском уровне".

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки вручают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, большое число мужчин месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий. При этом сотрудники военкоматов устраивают охоту на мобилизованных, угрожая им оружием и применяя силу. 

Теги:
ПольшаВоенная операция на Украине