Польский генерал предложил странам ЕС высылать украинцев призывного возраста

По словам Вальдемара Скшипчака, такие меры помогут поддержать Киев, испытывающий сложности с мобилизацией

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак предложил странам Евросоюза высылать находящихся на их территории граждан Украины призывного возраста.

"Это должна быть инициатива правительств в Варшаве, Париже, Праге и везде, где бы они [украинцы] ни находились. Эти правительства должны помочь Киеву их депортировать", - цитирует Скшипчака информационный портал onet.pl. По словам генерала, такие меры помогут поддержать Киев, испытывающий сложности с мобилизацией.

В польском МИД в ответ на запрос портала пояснили, что "осознают сложившуюся ситуацию, связанную с призывом на военную службу украинцев, находящихся за рубежом, в том числе на территории Польши, а также проблему, которую она представляет для украинской стороны". В ведомстве отметили, что рассматривают способы поддержки Киева и оптимальным решением считают урегулирование этих вопросов "на европейском уровне".

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки вручают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, большое число мужчин месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий. При этом сотрудники военкоматов устраивают охоту на мобилизованных, угрожая им оружием и применяя силу.