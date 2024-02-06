Белый дом заявил, что не сможет помогать Украине без одобренных Конгрессом допсредств

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что ВСУ уже сталкиваются с нехваткой боеприпасов и оружия в связи с прекращением их поступления из США

ВАШИНГТОН, 6 февраля. /ТАСС/. Американская администрация не сможет оказывать Украине дальнейшую военную помощь, если Конгресс США не примет законопроект о дополнительных ассигнованиях на эти цели в 2024 финансовом году. Это признал на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Без дополнительного финансирования на поддержку Украины Соединенные Штаты будут не в состоянии продолжать предоставлять военную помощь, по крайней мере в одностороннем порядке", - сказал он.

"У нас должно быть дополнительное финансирование, чтобы можно было продолжать оказывать военную помощь", - повторил Кирби. При этом он заявил, что Вооруженные силы Украины уже сталкиваются с нехваткой боеприпасов и оружия в связи с прекращением их поступления из США. "Мы знаем как факт, что некоторых их командиры на поле боя принимают тяжелые решения о том, сколько боеприпасов они выпустят в конкретно взятый день, сколько им нужно придержать. Они принимают решения об оперативных маневрах, отталкиваясь от способности продолжать поддерживать части передового базирования. Они находятся в сложном положении", - утверждал сотрудник СНБ.

"Так что мы знаем, что у [украинских] солдат на поле боя, на фронте заканчиваются определенные типы боеприпасов. Мы знаем, что средства противовоздушной обороны будут для них на перспективу ключевым элементом номенклатуры [западной военной помощи]", - отметил представитель Белого дома. Он напомнил, что боевые действия на Украине не прекращались, несмотря на зиму и период холодов. "Дело не обстоит так, что все могут подождать этого "весеннего наступления", и у нас есть месяцы и месяцы, чтобы содействовать снабжению украинцев. Действовать надо сейчас. Поставки им нужны сейчас", - заявил Кирби.

Запрос и дебаты

Американское правительство направило почти четыре месяца назад в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с президентом-демократом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Несколько республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса высказывались в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон последовательно предупреждает о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. Дебаты между правящей Демократической и оппозиционной Республиканской партиями США по этим вопросам продолжаются. В Сенате подготовлен компромиссный вариант пакетного законопроекта, однако республиканцы в Палате представителей, включая Джонсона, категорически его отвергли.