Макрон и Атталь не смогли согласовать пополнение кабмина Франции

Дискуссия продолжалась три часа

ПАРИЖ, 6 февраля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр республики Габриэль Атталь после трехчасовой дискуссии не смогли прийти к согласию относительно пополнения правительства. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источник.

Первоначально ожидалось, что расширенный состав правительства будет объявлен в 17:00 по местному времени (19:00 мск). "Необходимо прийти к равновесию. Работа не завершена, потребуется еще несколько часов", - прокомментировал задержку источник.

Он объяснил, что необходимо обеспечить гендерный паритет в кабмине, а также интересы политических союзников.

Изменения могут затронуть министерство национального образования, молодежи, спорта, Олимпийских и Паралимпийских игр. Ранее в этот день в Национальном собрании (нижней палате парламента) Франции вновь потребовали отставки главы ведомства Амели Удеа-Кастера в связи с ее критикой государственных школ. В близких к правительству кругах не исключают, что она потеряет портфель министра образования. На этот пост может быть назначен ветеран французской политики, основатель центристской партии "Демократическое движение" Франсуа Байру, назначенный в прошлом году главой Национального совета перестройки.

Кабмин во главе с Атталем был сформирован 11 января. 34-летний Атталь, являющийся самым молодым премьером в истории Франции, сменил на посту главы правительства Элизабет Борн, отправленную в отставку Макроном.