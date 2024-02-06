Лидер хуситов пригрозил дальнейшей эскалацией, если боевые действия в Газе не прекратятся

По словам Абделя Малека аль-Хуси, он предупреждал Израиль и США, что "они должны остановить агрессию против Газы и снять блокаду"

ДУБАЙ, 6 февраля. /ТАСС/. Лидер йеменского движения мятежников-хуситов "Ансар Аллах" Абдель Малек аль-Хуси заявил о готовности к "большей эскалации", если Израиль не прекратит боевые действия в секторе Газа.

"Я предупреждаю [Израиль и США] и говорю, что они должны остановить агрессию против Газы и снять блокаду, иначе мы будем стремиться ко все большей и большей эскалации", - сказал лидер движения в обращении к своим сторонникам, которое транслировал телеканал Al Masirah.

После обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

В ответ на действия "Ансар Аллах" власти США объявили о формировании международной коалиции и подготовке операции Prosperity Guardian по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море. 12 января вооруженные силы США и Великобритании, используя самолеты, корабли и подводные лодки, впервые нанесли удары по объектам хуситов в ряде городов Йемена, включая Сану и Ходейду. Целями стали места дислокации ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции мятежников.