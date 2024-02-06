В Приднестровье заявили о сохранении угрозы атак террористов

Президент непризнанной республики Вадим Красносельский напомнил, что желтый уровень террористической опасности действует уже больше года

КИШИНЕВ, 6 февраля. /ТАСС/. Власти Приднестровья продолжат сохранять желтый код террористической опасности из-за угрозы терактов, заявил президент непризнанной республики Вадим Красносельский в ходе расширенного заседания коллегии МВД.

"Желтый код террористической опасности будет сохранен. Данная опасность, она сохраняется, к сожалению. Поэтому надо строить работу именно в этих условиях. Это реальная угроза, и с ней надо считаться", - приводит слова Красносельского его пресс-служба. Он напомнил, что желтый уровень террористической опасности действует уже больше года.

"В ушедшем году подразделениям удалось не допустить террористические нападения на Приднестровье, сохранить жизни как личного состава, так и граждан. Это важно, это результат по большому счету, в том числе и МВД", - подчеркнул он.

В апреле 2022 года в Приднестровье произошла серия терактов. Они начались с обстрела из гранатометов здания министерства госбезопасности, были взорваны антенны одного из крупнейших в регионе радиотелецентров в поселке Маяк. Атакам подверглись военные аэродромы под Тирасполем и Рыбницей, а также расположение приднестровского миротворческого контингента и территория арсенала в районе села Колбасна, где хранятся около 20 тыс. тонн боеприпасов. В ходе терактов никто не пострадал.

В марте прошлого года Министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении теракта, который готовился в отношении руководства республики и руководителей миссии ОБСЕ в Молдавии. Организаторы планировали в центре Тирасполя привести в действие заложенное в автомобиле взрывное устройство. Сообщалось о задержании двух подозреваемых. Красносельский заявил тогда, что эта диверсия была санкционирована и подготовлена Службой безопасности Украины.