Критикующая Залужного депутат Рады Безуглая заявила, что покинула партию "Слуга народа"

По ее словам, "партия сейчас существует по инерции и без желания руководства развиваться, это чувствуют и люди в регионах, что не способствует позитивной динамике"

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Депутат Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая, критиковавшая главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного и активно обсуждавшая скандальный законопроект о мобилизации, заявила, что покидает ряды правящей политсилы. Соответствующее сообщение она опубликовала в своем Telegram-канале.

"Председатель партии Елена Шуляк удовлетворила мое заявление на выход из "Слуги народа", - написала парламентарий. По ее словам, "партия сейчас существует по инерции и без желания руководства развиваться, это чувствуют и люди в регионах, что не способствует позитивной динамике".

Безуглая напомнила, что являлась членом политического совета партии, председателем комитета национальной безопасности и обороны в политсовете, членом политического совета киевской ячейки. Она и в этот раз не удержалась от критики главкома ВСУ, написав: "смотрю на "боженьку Залужного", становится грустно".

Безуглая начала приобретать скандальную известность 13 декабря прошлого года, когда заявила о разработке законопроекта о новых правилах мобилизации. Пока законопроект не был внесен в парламент, она писала в своих социальных сетях о разных положениях документа. Под ее публикациями пользователи оставляли много негативных комментариев, а СМИ отмечали, что затрагиваемые депутатом вопросы, в том числе о мобилизации женщин, демонстрируют степень критичности ситуации с личным составом в рядах ВСУ. Депутат также неоднократно подвергала критике Залужного.

5 января комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки проголосовал за снятие Безуглой с должности замглавы комитета. 11 января Безуглая написала заявление на выход из фракции и партии "Слуга народа".