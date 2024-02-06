Трамп оспорит решение суда об отказе ему в иммунитете по делу о выборах

Как указал апелляционный суд, он не может "принять то, что пост президента ставит тех, кто занимал его ранее, выше закона на все последующее время"

НЬЮ-ЙОРК, 6 февраля. /ТАСС/. Команда бывшего президента США Дональда Трампа обжалует решение апелляционного суда в округе Колумбия, который постановил, что Трамп не имеет иммунитета от юридического преследования в деле о его причастности к попыткам сохранить власть, несмотря на поражение на выборах, и беспорядкам на Капитолийском холме.

"Если президент не будет обладать иммунитетом [от юридического преследования], то каждому будущему президенту при уходе со своего поста будут предъявляться обвинения оппозиционной партией. Без полного иммунитета президент США не сможет полноценно функционировать, - говорится в заявлении предвыборной команды Трампа. - Президент Трамп категорически не согласен с решением суда округа Колумбия и будет его обжаловать для того, чтобы защитить конституцию и [должность] президента".

Апелляционный суд в своем решении указал, что не может "принять то, что пост президента ставит тех, кто занимал его ранее, выше закона на все последующее время".

6 января 2021 года сторонники Трампа, являвшегося в то время главой государства, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года в стране президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.

Американский спецпрокурор Джек Смит в августе 2023 года объявил о выдвижении обвинений в отношении Трампа по четырем статьям. Ему фактически инкриминируется попытка незаконным путем сохранить власть, несмотря на поражение на выборах 2020 года. Максимальное наказание по самому тяжкому из преступлений, вменяемых Трампу, составляет 20 лет лишения свободы. Защита политика настаивала на том, что он обладает иммунитетом против юридического преследования за действия, предпринятые им на высшем государственном посту.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре. 25 апреля 2023 года действующий американский лидер Байден заявил, что будет добиваться переизбрания. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.