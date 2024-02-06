В Молдавии заявили о готовности расследовать инцидент со стрельбой на границе Украины

В ходе инцидента погиб человек, еще один получил ранении

КИШИНЕВ, 6 февраля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Молдавии готовы расследовать вооруженный инцидент на границе непризнанного Приднестровья с Украиной, в ходе которого погиб человек и еще один был ранен. Об этом заявил в интервью телеканалу Realitatea глава генерального инспектората полиции МВД Молдавии Виорел Чернэуцяну, комментируя сообщение о случившемся со стороны посла Украины Марко Шевченко.

"Судя по заявлениям посла, инцидент произошел на территории Украины, поэтому юрисдикция в расследовании данного дела лежит в правовой плоскости Киева. Если такой вариант не устраивают администрацию Тирасполя, национальная полиция готова выехать на место происшествия, заявленное приднестровской стороной, чтобы обеспечить расследование на месте. В то же время мы окажем поддержку украинцам в выяснении всех обстоятельств, если потребуется", - сказал Чернэуцяну.

Ранее посол Украины в Молдавии подтвердил, что на приднестровском участке украинско-молдавской границы в начале января произошел вооруженный инцидент, в ходе которого один житель непризнанного Приднестровья погиб, другой был ранен. По утверждению Шевченко, они попытались незаконно пересечь границу и открыли огонь по украинским пограничникам. Ответным огнем один был убит, второй ранен и проходит лечение в украинской больнице. Посол добавил, что по данным правоохранительных органов его страны, эти двое приднестровцев занимались незаконным трафиком.

Шевченко отказался комментировать заявление властей Приднестровья, которые сообщили о готовящихся провокациях на границе. Однако напомнил, что в Киеве "считают Приднестровье "потенциальной угрозой" для своей национальной безопасности из-за находящихся там российских военных".

Ранее МГБ Приднестровья сообщило, что 7 января на границе с Украиной "произошел инцидент с применением огнестрельного оружия, по завершению которого двое приднестровских граждан были перемещены на украинскую территорию".