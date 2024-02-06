В Стамбуле задержали 40 подозреваемых после попытки теракта у суда

Как сообщила глава МВД Турции Али Ерликая, операции продолжаются

СТАМБУЛ, 6 февраля. /ТАСС/. Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что в рамках расследования дела о попытке теракта у дворца правосудия в Стамбуле во вторник задержаны 40 человек.

"К настоящему времени в рамках расследования дела задержаны 40 подозреваемых. Операции продолжаются", - сказал он журналистам.

Ранее глава Минюста Турции Йылмаз Тунч сообщал о задержании 34 человек и проведении всестороннего расследования, которое контролируют шесть прокуроров.

Глава МВД Турции также сообщал, что попытку теракта у входа в здание дворца правосудия в Стамбуле в районе Чаглаян предприняли двое членов террористической организации РНОП-Ф ("Революционная народно-освободительная партия - фронт"). Шесть человек, в том числе трое полицейских, по его словам, получили ранения. Один из них впоследствии умер от полученных ран.