В составе ВСУ создадут отдельные Силы беспилотных систем

Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, предписывающий создать в рамках вооруженных сил отдельный род войск по использованию беспилотников. Документ опубликован на сайте главы государства.

"Кабинету министров Украины с привлечением Генерального штаба Вооруженных сил Украины проработать вопрос о создании в структуре Вооруженных сил Украины Сил беспилотных систем как отдельного рода сил и по результатам работы внести соответствующие предложения на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в указе.

Как отметил Зеленский в видеообращении в Telegram-канале, беспилотники уже доказали высокую эффективность на поле боя. "Сейчас список задач четкий: специальные штатные должности под работу с дронами, специальные подразделения, эффективная тренировка, систематизация опыта, постоянное масштабирование производства и привлечение лучших идей, лучших специалистов в эту сферу", - сказал он.

В свою очередь министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, комментируя указ, отметил, что в ВС Украины уже год действуют роты ударных дронов в составе бригад.